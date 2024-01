Increíble: Laura Sarabia cambió su versión, dice que Marelbys Meza pidió que le hicieran el abusivo polígrafo. A SEMANA le dijo otra cosa

La nueva Laura Sarabia asegura que conoce pocos detalles de lo que sucedió en su casa tras el robo, cuando en su entrevista con SEMANA había narrado lo que había pasado sin esgrimir que no tenía idea de los hechos.

Ante la pregunta de quién mandó realizar el polígrafo, Sarabia contesta: “ Yo eso lo supe en mayo . Me separé tres meses de mi cargo para dedicarme a mi defensa y a recomponer los hechos . Durante casi cinco meses para mí todo lo que había ocurrido era normal. Recuerdo que en febrero la propia revista SEMANA publicó un recuento del hurto a mi casa y del polígrafo que se le hizo a la niñera. Eso lo supo la opinión pública. Por cuenta de esa publicación a mí me llamó el fiscal Francisco Barbosa. Fue solamente a partir de mayo cuando yo decido salir del Gobierno, que empiezo a entender y a hilar muchas cosas” .

De manera increíble asegura ahora que fue la misma Marelbys la que puso el tema de hacerse esa prueba. “En ese momento la propia Mary habla de un posible polígrafo. Ella cuenta que un episodio similar le había pasado con el entonces embajador Armando Benedetti y había terminado en una prueba de polígrafo. Mary dijo coloquialmente “yo pedí el polígrafo porque Benedetti me dijo que me echara la culpa para que él no tuviera problemas con su esposa”. Ella en ese momento nos dice que si queremos se puede hacer un polígrafo. El capitán dice que él mirará qué decisiones se toman. Y ahí queda el tema. Quiero aclarar que en la primera denuncia que pone mi esposo, él menciona el tema del polígrafo”.