“¿Legal un polígrafo a una persona que no es servidora pública? Que Laura Sarabia se defienda, pero no insulten más a Marelbys”, dura respuesta de la defensa de la niñera

La autoproclamada inocencia de la actual directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, antes de su cita para el interrogatorio en la Fiscalía, en medio de la investigación en su contra por el uso de una prueba de polígrafo y seguimientos ilegales a su exniñera Marelbys Meza sus familiares y amigos no se quedó sin respuesta. Su abogado, Iván Cancino, lanzó una durísima réplica en la que acusó a la policía por el abuso de poder y dejó claro que este no es, para nada, un “asunto de seguridad”, porque el dinero que supuestamente se perdió no era del Estado.

Lo primero que dijo Sarabia en la lectura del comunicado fue que no ordenó la prueba de polígrafo que de forma arbitraria le hicieron a su exniñera Marelbys Meza, al afirmar que “Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley”.