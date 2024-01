Atención: Laura Sarabia está en interrogatorio en la Fiscalía. Dijo que no ordenó el polígrafo a la exniñera y anunció guerra jurídica contra quienes la “calumniaron”

“Soy respetuosa de la ley de la administración de justicia y de la institucionalidad, desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes. Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así despejar cualquier duda”, dijo Sarabia.

Lo siguiente fue asegurar que ella no ordenó ninguna clase de prueba de poligrafía a la exniñera y como parte de las verificaciones que se adelantaban, desde la seguridad presidencial, de quienes aseguró que confía hicieron todo en el marco de la ley. Contrario por supuesto a lo que confirmó la Fiscalía tras las indagaciones.

“Reitero, no ordené no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”, dijo la directora de Prosperidad Social.