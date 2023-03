Indignante: al menos seis puñaladas recibió un perro por criminales en Montelíbano, Córdoba

En una clínica veterinaria de Montelíbano y bajo pronóstico reservado permanece Toby, un perro criollo de tan solo dos años que fue brutalmente atacado en la noche del pasado miércoles, 22 de marzo.

El caso se registró en el sur de ese municipio. Las primeras versiones dan cuenta de que el canino dormía en la terraza de su casa cuando fue sorprendido por dos sujetos. Al parecer, uno de ellos lo sostenía para que el animal no se defendiera, mientras que la otra persona lo apuñalaba. Acto seguido, los atacantes huyeron.

En un primer momento, Toby fue trasladado a un centro de asistencia animal cercano al lugar de los hechos, pero tuvo que ser remitido a la veterinaria Cat and Dog para ser intervenido quirúrgicamente.

“El perro tenía seis puñaladas. Lo que tiene más comprometido es el páncreas, pero también llegaron a tocar los intestinos”, explicó Yeimi Elena, representante de la Fundación Huellas Callejeras Montelíbano, quienes han estado al frente del caso.

Esa misma fundación organizó una donatón para recoger dinero y sortear los gastos que se requerían para el procedimiento quirúrgico. A través de plataformas bancarias como Nequi, Daviplata y Bancolombia los interesados podían realizar su aporte.

El perro tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. - Foto: A.P.I

“A la Alcaldía de Montelíbano se le pidió que fuera nuestro apoyo. No estamos pidiendo dinero porque afortunadamente todo está siendo cubierto al 100 %. Solo queríamos un respaldo por parte de la administración para que se rechazara estos actos de violencia”, dijo Yeimi Elena, quien manifestó su inconformidad toda vez que, según ella, no han recibido ese apoyo por parte del mandatario local.

“Solo le pedíamos al alcalde que rechazara lo sucedido porque él es la voz del pueblo. A rechazar y a demostrar que los animales y nosotros los rescatistas no estamos solos en esto. Su respuesta fue negativa, dijo que él no podía hacer nada”, agregó.

Toby es un perro criollo que tiene dos años. - Foto: A.P.I

Las manifestaciones violentas contra los animales han despertado quejas y preocupación por parte de la ciudadanía. Recientemente, en ese mismo municipio, una perra fue asesinada a golpes y hace aproximadamente un mes otro perro recibió una puñalada con machete.

Maltrato animal: ¿qué dice la ley en Colombia?

En Colombia sí hay normas contra el maltrato animal. La Ley 1774 del 6 de enero de 2016 entabla un marco de “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono” en el trato de los seres humanos hacia los animales.

Además, estipula que quien lesione a un animal puede tener una multa entre los cinco y los 50 salarios mínimos. Si le provoca la muerte, podrían estar en prisión de 12 a 36 meses y una inhabilidad de estar en cualquier cargo profesional que implique el contacto con animales.

Sin embargo, la abogada María José Rojas explica que, como en otros ámbitos, la desconfianza en las leyes sigue primando, es un obstáculo y muchos prefieren hacer justicia por mano propia o simplemente no denunciar, y esto es en los casos que se llegan a conocer.

Por otro lado, la experta afirma que tampoco la ley es suficiente: “Tengo claro cuál es mi profesión y cuál debería ser mi postura, pero en un tema como el maltrato animal tengo que decir que las leyes no lo son todo”.

“De nada nos sirve tener un millón de normas contra los maltratadores y que todos estén en la cárcel porque no cambia nada, porque considero que este es un acto estructural y un reflejo de la sociedad. Vemos cómo una persona realiza actos sexuales con su perro y creemos que porque hay una ley todo se arregla. No, es un problema cultural, social, mental, la ley lamentablemente no es la salvadora”, agrega.

Quien lesione a un animal puede tener una multa entre los cinco y los 50 salarios mínimos. Si le provoca la muerte, podrían estar en prisión de 12 a 36 meses. - Foto: Getty Images / Toni Ard

Gelma, de la Fiscalía; el Escuadrón Anticrueldad (conformado por veterinarios y abogados, el cual puede ser activado en cualquier estación de Policía o en la línea 123); el Instituto de Bienestar Animal de la Alcaldía de Bogotá, y muchas fundaciones se dedican a cuidar a perros y gatos maltratados.

El Instituto de Bienestar Animal incluso tiene algunos criterios para identificar daños ejercidos contra un perro, un gato o cualquier mascota: negligencia (privar de alimentos y cuidados básicos), crueldad, explotación comercial, maltrato físico o emocional, abandono y abuso sexual.