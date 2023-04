Insólito | Juez que dejó en libertad a implicados en el atentado a la General Santander dijo que la decisión “estuvo mal proyectada”

El agarrón en el Juzgado 61 Penal del Circuito de Bogotá, entre la juez y quien fue su oficial mayor, dejó medio una polémica decisión: la libertad por vencimiento de términos a los implicados en el atentado a la General Santander. La juez le dijo a SEMANA que la decisión fue en derecho y la ratificó; sin embargo, un audio con la voz de la juez plantea un escenario diferente.

SEMANA tuvo acceso a una queja, por acoso laboral, que llegó a la Comisión de Disciplina Judicial y que advertían una serie de hechos, en particular lo que corresponde a la decisión de la libertad por vencimiento de términos en el caso de la General Santander. En el documento se advierte un hecho que a la luz de las partes en el proceso resulta insólito.

SEMANA conoció los insólitos detalles de un “agarrón” laboral y jurídico tras la decisión que dejó en libertad a los procesados por el atentado a la Escuela General Santander. - Foto: Pantallazo del documento

Según la queja, una vez se conoció la decisión de dejar en libertad a los implicados en el atentado a la General Santander, la juez se molestó con la oficial mayor del juzgado. La encargada de redactar la providencia le advirtió que estuvo “mal proyectada”, en decir, que fue un error.

“No obstante, al ver que su decisión fue cuestionada por la Fiscalía y los medios de comunicación, la titular del despacho me indicó que la providencia había sido mal proyectada y que no tenía por qué salir de esa manera al ser un caso de connotación pública”, señala el documento.

SEMANA se comunicó con la juez para conocer una respuesta a la queja por acoso laboral y el motivo que, según la afectada, provocó el agarrón al interior del juzgado, precisamente la libertad en el caso General Santander. La funcionaria aseguró que no conoce de quejas en su contra, por lo cual no puede referirse.

- Foto: Archivo particular

Lo que sí advirtió es que su decisión, la que proyectó, redactó y presentó la oficial mayor, la misma que aprobó la juez, fue debidamente sustentada y estuvo ajustada a derecho; por eso la ratificó ante el Tribunal de Bogotá al responder una tutela que interpuso la Fiscalía para tratar de frenar la salida de los implicados.

El problema o la contradicción en este asunto está en un audio que conoció SEMANA. Se trata de la evidencia de una reunión entre los funcionarios del juzgado, incluida la señora juez, y donde ella misma advierte que la decisión estuvo “mal proyectada”. En otras palabras, de acuerdo con el audio que acompaña la queja, la juez no quedó conforme con la decisión que redactó su funcionaria.

“Usted está afirmando cosas que no son. Si usted quiere seguir dejando constancia y armando aquí una guerra, yo solo la contraté con la convicción de que usted me podría colaborar con las funciones… Yo no necesito ningún enemigo, necesito un apoyo. Si usted me demuestra que es capaz con el cargo, cuando yo le hago un llamado de atención en el caso de la libertad por vencimiento de términos, me dice “cómo así”, no, ese proyecto quedó mal hecho”, se escucha, supuestamente, a la juez.

Las partes en el proceso, en particular la representación de víctimas, familiares de los cadetes asesinados en el atentado a la Escuela General Santander, quedaron “sin palabras” tras conocer el detalle de la queja contra la juez y donde se advierte cómo las motivaciones del juzgado estarían en una realidad mediática y no jurídica.

“Estupefacta, uno espera que decisiones de la justicia estén ajustadas a derecho, me deja sin palabras, esto demuestra que no hay garantías procesales o que los jueces le presten atención o cuidado a los casos, sin importar la relevancia mediática del asunto. Es muy importante que se analicen las evidencias y la juez aborde los temas que son”, dijo Sandra Milena Arango, abogada y representante de víctimas en este proceso.

Si para las víctimas resultan graves los detalles de la queja contra la juez, lo es más para las personas que estaban privadas de la libertad. “Resulta absurdo que la juez no se hubiese enterado de qué caso se estaba hablando, cuando el solo título de la apelación dice “Caso General Santander” y cualquier persona en Colombia conoce lo que ocurrió en la Escuela de Policía. De hecho, ella leyó la decisión en audiencia pública”, señaló la defensa de los procesados.