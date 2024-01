Interceptación de las comunicaciones entre el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena fueron legales, concluyó la Corte Suprema

En la acción judicial Cadena advertía que se le habían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Sin embargo, para el alto tribunal, no se presentaron argumentos que permitieran inferir que en efecto se le habían afectado sus derechos en el proceso que se le adelanta por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Al no evidenciarse un error irrazonable, desproporcionado o arbitrario, debe negarse la acción de tutela”, señala el fallo proyectado por el magistrado Hugo Quintero Bernate. “En relación con la violación directa a la Constitución y el defecto sustantivo, debe señalarse que no se presenta ninguna violación de carácter fundamental pues la incorporación de la interceptación no viola la Constitución”.