Corte Suprema se compromete a brindar seguridad al magistrado Gerardo Botero, quien denunció presiones y amenazas durante elección de fiscal general

Este viernes, Chaverra le aseguró a SEMANA que “ se hicieron las coordinaciones necesarias para que, a través de la Policía y las personas encargadas de la protección de los magistrados de la corte, se tomaran las medidas en aras de preservar la vida y la integridad personal del magistrado Botero , además de que es un compromiso institucional permitir o garantizar que el tema de seguridad y tranquilidad de nuestros magistrados no se vuelva un problema de seguridad”.

Y añadió: “El doctor Botero es un magistrado muy fuerte, tiene muchas denuncias en contra de él, manifestaciones que la Corte rechaza por cuanto representan una afectación a su buen nombre, y eso no puede concebirse en el marco de un Estado social y democrático de derecho, porque debemos respetar las normas y eso es lo que tenemos presente”.

La carta del magistrado Gerardo Botero

“Me deja muy intranquilo el tema, pues no debo descartar que lo que me ha pasado en los últimos meses, desde que radiqué la acción de tutela, pueda ser un mecanismo o una estrategia para intimidarme y obligarme a cambiar las posiciones que con independencia y autonomía he asumido”, aseguró Botero a SEMANA.