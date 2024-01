Persecución a la Corte: esta es la explosiva carta en la que un magistrado pide a la ONU que intervenga para protegerlos en medio de la elección de fiscal

El magistrado Botero cuenta cómo tras el aval que le dio la sala plena a la terna, el pasado 28 de septiembre de 2023, él decidió plantear un recurso jurídico, pues consideraba que no se tuvo en cuenta la diversidad de género en su conformación. La tutela la presentó el 9 de octubre de 2023 ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Un día después, el 10 de octubre de 2023, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, por medio de la red social X afirmó que en caso de que se me diese la razón “quedarían prohibidas las ternas de mujeres, el derecho preferencial para lograr la equidad de género y quizás el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal”.