La guerra por la Fiscalía: la elección de fiscal general desató una batalla sin precedentes. Hay reparos a la terna, denuncias de presiones y un complot del Gobierno. A rodear a la Corte

En la mitad de las tensiones están los procesos que cursan en el ente acusador contra Nicolás Petro, hijo del presidente; Juan Fernando Petro, hermano del mandatario; Laura Sarabia, mano derecha de Petro; el coronel Carlos Feria, jefe de protección presidencial; y la financiación de la campaña del hoy presidente en 2022, a la que habrían ingresado dineros sucios que no se reportaron.

Y como si todo esto fuera poco, algunos magistrados miran con recelo el hecho de que, por lo menos, dos de las ternadas hayan tenido alguna cercanía con el controvertido ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien no solo ha ejercido una polémica gestión, sino que salió de la Corte Suprema, en la que era magistrado auxiliar, y terminó demandando la elección de siete magistrados. En el mundo judicial y político se comenta que Velásquez podría, incluso, apoderarse de la Fiscalía siendo nombrado como vicefiscal. Esa ya es una alerta para los togados.

Buitrago llevó investigaciones relacionadas con la parapolítica y las chuzadas del DAS. Recientemente, ha estado litigando y ha sido abogada del expresidente Ernesto Samper, y de Daniel Coronell en un caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Algunos magistrados, en su independencia protegida por la Constitución, saben que si no eligen a Buitrago podrían enfrentar ataques en su contra amplificados por un eje mediático cercano a Palacio.

Pero este no es el único escenario en el que han coincidido Velásquez y Camargo. También estuvieron juntos en la Corporación Justicia y Democracia, a la que ha estado relacionada la periodista Cecilia Orozco. Camargo colaboró con el informe de las recomendaciones para la transformación de la Policía, cuyo principal aporte es retirar la institución del Ministerio de Defensa. Hoy la corporación está en manos del hijo de Velásquez. Camargo fue la última en ser incluida en la terna luego del escándalo desatado por la decisión del presidente de retirar a la exfiscal Amparo Cerón.

La Corte decide

Fuentes consultadas por SEMANA aseguran que el alto tribunal, en su independencia, no está dispuesto a dejarse presionar y el país está obligado a rodearlo. Al fin y al cabo, por el momento que vive Colombia, el cargo de fiscal general debe ser ocupado por un jurista íntegro, independiente, que no se deje manipular y que, sobre todo, no se preste a las venganzas de una guerra política.