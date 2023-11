“La Fiscalía necesita reingeniería urgente y no reformas a corto plazo”: Ángela María Buitrago, candidata al cargo de fiscal general

“A priori, y estudiado lo anterior, puedo anticipar que lo que la Fiscalía General de la Nación en Colombia requiere para optimizar su funcionamiento es comprender los modelos, las formas, y actuar en consecuencia; por lo tanto, lo que necesita es una reingeniería urgente y no reformas legales a corto plazo, pues ha sido en mi criterio la sucesión de reformas lo que ha generado mayor complejidad en la función, en el desempeño y en los resultados”, dijo.

“Tenemos 2′863.911 casos activos según reporte de la Fiscalía a septiembre de 2023. Esto nos está hablando de una criminalidad elevada, de una criminalidad compleja, como todos lo sabemos. Una complejidad que parte de que no tenemos conductas punibles homogéneas ni fenómenos criminales homogéneos y es un error abocarlos de esa manera. El fenómeno delictivo que nosotros tenemos en Soledad, Atlántico, no es el mismo que nosotros tenemos en Cimitarra, Santander, o que tenemos en Acandí, Chocó, o que se sucede en ciudades como Medellín, como Bogotá o en municipios como Tumaco, en Nariño. Eso genera una dificultad en el abordaje de nuestro fenómeno criminal y no tener modelos diferenciados de acuerdo a nuestras realidades territoriales pone a la Fiscalía en desventaja frente al crimen”, aseguró la jurista.