Magistrado que demandó terna para fiscal no se cansa. Insiste en que se debe incluir a un hombre y le echó pullas al presidente Gustavo Petro

Igualmente, también le echó pullas al presidente Gustavo Petro por una publicación hecha “el 10 de octubre de 2023 en la red social ‘X’, en cuanto vulneró mis derechos a al libertad a expresión y dignidad, por cuanto convocó a las voces femeninas para cuestionar las discrepancias que ha tenido frente a la conformación de la terna, ‘trasladando una decisión jurídica a un plano que no corresponde (machismo y feminismo), y en el que se me hace ver ante la sociedad como un ‘machista’, ‘misógino’ o ‘reyerzuelo’”.

¿Qué quiere el magistrado?

“Lo advertido -añadió-, por cuanto la razón de ser de la violación denunciada a ese respecto, no radica en el hecho de que no se me vaya permitir votar, pues jamás he hecho una afirmación tan falaz y desafortunada como esa, sino en impedírseme escoger o ejercer mi derecho al voto entre los diferentes géneros que existen en nuestra sociedad, excluyendo a otros grupos reconocidos en Colombia”.