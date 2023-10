“El presidente (Petro) me está satanizando y poniendo en la picota pública”: alerta del magistrado que pidió devolver la terna para elegir fiscal

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero, habló con SEMANA acerca de la tutela que interpuso para que se devuelva la terna que fue presentada por el presidente Gustavo Petro para elegir Fiscal General de la Nación. A juicio del magistrado Botero, la terna viola el principio de igualdad y equidad de género al estar integrada solo por mujeres.

“Los argumentos son netamente jurídicos, esto no tiene ningún ribete de feminismo ni de machismo, es el cumplimiento de unos mandatos legales en la medida en que nuestras normativas internas en la Constitución Política de Colombia, los tratados internacionales que ha suscrito Colombia, protegen y tienden a garantizar la equidad y la igualdad de género que también se predica respecto a la provisión de cargos cuando se hace a través de listas. L/a conformación debe acatarse y cumplirse que se haga con diversidad de género″, le dijo el magistrado a SEMANA.

La posición del magistrado ha generado todo tipo de reacciones, incluyendo la del presidente Gustavo Petro, quien no tardó en convocar la opinión de los colectivos feministas. El magistrado manifiesta que le preocupa que el mandatario lo esté “satanizando y poniendo en la picota pública” con su pronunciamiento.

“La verdad que sí me generó mucha preocupación, fue una forma de satanizarme y de ponerme en la picota pública como si yo fuese antifeminista, y eso no es cierto. Yo tengo una gran admiración por la mujer, de hecho aquí en mi despacho un 90 % de las personas que me colaboran son mujeres. Sí me preocupó mucho que el señor presidente de la República básicamente convoque a los grupos feministas para que opinen y generen este tipo de situaciones que es el ribete que se le ha dado a una discusión que es netamente jurídica”, expresó Botero.

Y agregó: “no deja de preocuparme porque estigmatizarlo a uno es como mandarlo a la hoguera, pero con eso que no es cierto, quienes me conocen bien saben que tengo una gran admiración, un gran respeto por la mujer. Ese tema de que me califiquen a mí como antifeminista creo que es un gran error. Llevo 35 años en la rama judicial, me he dedicado a administrar justicia y lo que estoy haciendo es simplemente cumplir con un juramento que hice cuando me nombraron magistrado: respetar y hacer cumplir la ley”, agregó.

El magistrado Botero manifestó su posición en la sala plena de la Corte, en donde se discutía el derecho de petición de un ciudadano que pedía devolver la terna bajo los mismos argumentos, sin embargo, Botero fue vencido por la mayoría de sus colegas y por esa razón decidió acudir a la tutela que ahora cursa en el Consejo de Estado.

“Yo salvé mi voto, pienso de una forma diferente, me parece que el ciudadano que hizo esa solicitud tiene toda la razón y lo que hice fue simplemente presentar la acción de tutela para que resuelva y la decisión es de un juez constitucional, que en este caso es el Consejo de Estado. Si me da la razón bien y si no, pues acataré con sumisión la decisión a la que se haya llegado”, indicó el magistrado.

Gustavo Petro sorprendió con la terna para elegir fiscal general de la Nación. | Foto: SEMANA

El magistrado señala que con su tutela no busca retrasar o complicar el proceso de elección del próximo o próxima fiscal general, sino que, por el contrario, pretende que se zanje una discusión y “evitar futuras demandas futuras acciones de tutela. Eso es por el bien del país”.

Frente a la posición que podrían tener, por ejemplo, los colectivos feministas respecto del papel que ha tenido la mujer en la esfera pública, el magistrado Botero aseguró que es consiente de las brechas que existen y que su intención es únicamente la de hacer cumplir la ley con respecto a la conformación de las listas para proveer cargos públicos.

“Soy consciente de que efectivamente la mujer ha venido siendo relegada de años atrás y se ha avanzado bastante en nuestro país para que la mujer ocupe y se posicione en las altas esferas del Estado y eso se ha ido consiguiendo poco a poco. Hay una norma, una ley de cuotas en los cargos públicos del Estado, entonces aquí es un tema de un mandato legal, un mandato constitucional que prevé efectivamente que esas listas que se deben elaborar, para efectos de proveer cargos como el de fiscal y de los magistrados de altas cortes, respetando la equidad y la igualdad de género y la igualdad de género no solo puede representarse en un sentido, hay que cumplir con ese mandato legal y constitucional e internacional”, dijo.

El magistrado incluso afirma que “si la terna hubiese estado conformada por hombres hubiera hecho lo propio, también hubiese presentado una tutela para que se devolvieran y efectivamente se hiciera una terna con la equidad de género”.