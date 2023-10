Lo último | Por principio de equidad, magistrado de la Corte Suprema pide devolver la terna que presentó el presidente Petro para elegir fiscal

A juicio del magistrado, “se incurrió por parte del señor presidente de la República, en una flagrante y ostensible violación no solo de nuestro ordenamiento jurídico ( la constitución y la ley), sino además, de normativas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que protegen y salvaguardan la equidad e igualdad de género. De ahí que le solicite a la plenaria de la Corte, que se accediera a la referida petición, y en consecuencia, se dispusiera la devolución de la terna al señor Presidente de la República”.

El magistrado también argumenta en la tutela que, como elector del o la próxima fiscal general, se está violando su derecho al voto, “en tanto no se me estaba permitiendo escoger entre los distintos géneros existentes, pues una lista integrada por solo mujeres limitaba mi posibilidad de escoger entre la diversidad de géneros, para finalmente direccionar la elección en forma obligatoria e inexorable en una persona del sexo femenino”.

“Debo destacar, que el derecho a la equidad e igualdad de género, no puede limitarse únicamente a las mujeres, pues su enfoque busca comprender y abordar las diferencias, desigualdades y roles de género en la sociedad, lo que incluye no solo a las mujeres sino también a los hombres y a las personas de género no binario o de diversas identidades de género” agregó.