Lo último: Presidente de la Corte Suprema dio fecha en que se resolverá conflicto por doble terna para elegir fiscal

El cambio en las ternas presentadas por el presidente Petro

“Para tomar esta decisión administrativa no fue consultada, tampoco se pidió mi consentimiento para excluirme; por manera que, es fácil apreciar que se trata de una revocatoria directa de un acto adminsitrativo autónomo, particular y concreto. El acto que me ternó me había otorgado el derecho a ser elegible y bajo la premisa del artículo 97 del CPACA, es irrevocable sin mi consentimiento previo, expreso y escrito”, se lee en el documento.