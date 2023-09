Urgente: la carta de Amparo Cerón que pone en aprietos a Petro. Asegura que sacarla de la terna fue irregular y una “condena” que “mancilla su nombre”

“Es fácil apreciar que se trata de una revocatoria directa de un acto administrativo autónomo, particular y concreto”, detalla en su misiva. Y asegura que ese acto es “irrevocable sin mi consentimiento claro, expreso y escrito”.

Y va mucho más allá. Asegura que entiende su salida de la terna como una “condena” en la que no hubo fórmula de juicio, no fue oída y no tuvo derecho a la defensa. “Mancilla mi nombre y es una inversión de los valores de la justicia”, agrega.