Habló amiga de Ana María Meza, mujer que habría sido asesinada por exgerente de banco en Bogotá: reveló confesión que ella le hizo

El pasado 24 de enero ocurrió en Bogotá un hecho en el norte de Bogotá que, inicialmente, parecía ser un suicidio. Ese día, una mujer identificada como Ana María Meza murió tras caer desde el piso quinto de un edificio residencial.

Sin embargo, este caso dio un giro total este 27 de mayo, luego de que la Fiscalía estableciera que Carlos Mario Rodríguez Rosa, pareja de Ana María, y quien era gerente corporativo de un banco en el país, sería el presunto responsable de la muerte.

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Por lo tanto, luego de las pruebas expuestas por la Fiscalía ante un juez, este envió a prisión a Rodríguez, presunto feminicida.

“En atención a los elementos materiales probatorios y argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Mario Rodríguez Rosas, como presunto responsable del crimen de su compañera sentimental, en hechos ocurridos en el norte de Bogotá”, indicó la Fiscalía General de la Nación.

Ahora, mientras avanza el proceso judicial contra Rodríguez, una amiga de Ana María habló en Noticias Caracol. La mujer dijo que esta le confesó que quería alejarse de él, debido al maltrato que recibía.

“Ana me comentaba en varias ocasiones que lo que quería dejar, pero él siempre llegaba con promesas falsas y la envolvía. Lastimosamente, ella me contaba cómo él la trataba verbalmente, que le decía palabras como ‘perra’, ‘puta’, y, sin embargo, sale a decir que se quería casar con ella. Es como una ironía”, dijo Ana Robayo en el noticiero citado.

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Agregó: “Ellos se conocieron unos años atrás y hasta el año pasado empezaron a tener una relación de pareja. Creo que duraron como año y medio. Y yo catalogo esta relación como tóxica, violenta, llena de machismo, y celos. Una relación demasiado enfermiza para mi gusto”.

De acuerdo a lo indicado con la Fiscalía General de la Nación, la muerte de Ana María se produjo en medio de una discusión con Rodríguez, quien luego habría intentado alterar la escena del crimen.

“La investigación permitió establecer que el 24 de enero de 2026 la pareja asistió a una reunión social y posteriormente se trasladó al apartamento del señalado agresor. Luego de que las demás personas abandonaran el inmueble, ambos permanecieron solos y sostuvieron una discusión. En medio de esos hechos, el hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y nariz y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió carnalmente de manera violenta. Posteriormente, arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble e intentó alterar la escena del crimen para hacer creer que la víctima se quitó la vida de manera voluntaria”, indicó la Fiscalía.

El ente acusador también señaló que Ana María tenía una relación amorosa con Rodríguez en un ambiente de violencia de género.

Por lo tanto, la Fiscalía le imputó a Rodríguez los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. Sin embargo, no aceptó los cargos.