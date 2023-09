¿Presidente Petro podía cambiar la terna para Fiscal General? El debate que se presentará en la Corte Suprema de Justicia

“Se trata de un acto formal y oficial en el que se elabora una terna y se envía formalmente, uno diría no puede ser revocado unilateralmente si no está la venia del quien estaba en la terna. Seguramente para postular a las ternadas se les consultó su opinión, y la revocatoria no debería ser de forma unilateral, esto en derecho administrativo, en este caso podría ser diferente”.

En este debate, que desde ya promete un largo análisis, “el asunto acá es que no hay antecedente, no es claro si el presidente tiene esa facultad, pero también es claro que la postulación de la terna es solo una parte del proceso de elección de fiscal, la Corte Suprema es finalmente la que decide, cambiar una terna no necesariamente vicia todo el proceso, porque al no ser nombradas no han adquirido ningún derecho”.