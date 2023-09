Presidente Petro hizo inquietante declaración sobre la terna para fiscal general: ¿A quién podría yo hacer apresar si el fiscal es mi amigo?

El mandatario colombiano, en el marco del evento sobre la jurisdicción ordinaria en Bucaramanga, realizó una inquietante declaración por medio de una particular pregunta: ¿A quién podría yo hacer apresar si el Fiscal es mi amigo?

Gustavo Petro volvió a cargar contra el Grupo Argos: “Si algo no deben hacer con las víctimas es mentir”

De la misma manera, el jefe de Estado indicó que no ha tenido un contacto personal con las mujeres que nominó para la terna a fiscal, indicando que conoce su trabajo sin arrodillarse ante el poder.

“Me dicen ahora que presenté una terna de personas que no conozco personalmente, que las conocí fue a través de mis propias investigaciones en los procesos judiciales, viendo cómo como fiscales actuaban en los procesos, sin tener contacto personal” , sostuvo Petro.

Y agregó el mandatario colombiano: “Procesos que tenían que ver con el paramilitarismo, es decir, con este tema que acabo de explicar y básicamente porque sentí que a pesar de la amenaza de muerte y la probabilidad casi segura de la muerte, no se arrodillaban en el proceso y trataban de encontrar la verdad judicial ”.

También aseguró en su declaración: “Tiene el poder de quitar o donar la libertad, eso no lo tiene un presidente, la libertad y si es un amigo del presidente, el presidente entonces adquiere por transición, por ley transitiva, la posibilidad de apresar o no apresar a través de su prisma político, no a través de su prisma judicialización”.