¿Está facultado el presidente para cambiar la terna para fiscal general de la nación? Corte Constitucional abre el debate

El asunto, al parecer, no está cerrado, y el vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, puso sobre la mesa la posibilidad de que se le hayan violado a Cerón los derechos, incluso a otros candidatos que en el pasado han aspirado y su nombre ha sido reemplazado o, simplemente, la Corte Suprema de Justicia no tomó decisión. A esta petición también se sumó el magistrado Antonio José Lizarazo.

En este caso, la discusión parte de que, según señala la argumentación del magistrado Linares, “la excandidata Amparo Cerón Ojeda envió una comunicación a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en donde informó que no había renunciado a su aspiración a la Fiscalía, sino que la modificación se dio por unas acusaciones falsas en su contra. Al respecto, informó que no fue consultada ni le pidieron su consentimiento para excluirla, por lo que se trataría de la revocatoria de un acto administrativo autónomo, particular y concreto, pues ya tenía un derecho adquirido”.