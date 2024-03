Gregorio Oviedo, esposo de la ternada Amelia Pérez, posa de bonachón en la radio. ¿Quiere recuperar el cargo de fiscal para su esposa, tras sus escandalosos mensajes de X?

Y aseguró que en su caso “jamás me ha acompañado la idea de ofender o de afectar a las personas, ni más faltaba”. Agregó que siempre ha “sido respetuoso de eso”.

“No puedo descartar que se pueden cometer excesos y de hecho se cometen. Lo ve uno todos los días en la red, sobre todo en esta red Twitter, que es tan acelerada. En esta medida, más que arrepentimiento, le diría a las personas que eventualmente se sintieron afectadas que tomen en cuenta que no fue jamás la intención y el propósito, sino que fue el momento o instante mismo, que son momentos emocionales”, manifestó.

“Sin ser un actor o un protagonista político, nunca he renunciado a tener posiciones frente a determinados eventos. Los trinos de la Corte, a los cuales usted alude, vienen de 2018. Creo que de 2022, según lo que he leído y escuchado en los medios. Los lancé cuando no había ni remota idea de que mi compañera de vida fuera a ser ternada para la Fiscalía General de la Nación”, indicó.