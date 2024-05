El atentado contra Antonio Navarro Wolff, según su propio relato

Esta semana se cumple un año más del atentado contra Antonio Navarro Wolff cuando era el jefe del equipo negociador de paz con el M-19. Él le contó a SEMANA cómo Gabo logró que lo atendieran en México, donde le amputaron la pierna: “Cuando me hirieron, me llevaron al hospital Departamental en Cali, empezaron a llegar amenazas contra los médicos que me trataban. Esos médicos me aconsejaron que buscara un sitio más seguro.