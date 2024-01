“Le falta peso”: exmagistrado Jaime Arrubla advierte que “no habrá fiscal hasta que la terna no sea buena”

En días pasados, se llevó a cabo la deliberación y votación frente a la terna de fiscal general de la nación, conformada por Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez. Sin embargo, ninguna de las ternadas alcanzó los 16 votos que exige el reglamento, de manera que se levantó la sesión.

En Vicky en Semana, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla analizó lo ocurrido durante la Sala Plena. Además, dio su opinión sobre la terna presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Si bien ninguna de las ternadas alcanzó los votos suficientes en la sesión, llama la atención que una de ellas (Buitrago) obtuvo cero votos. Al respecto, Arrubla dijo: “Significa que no le gustó a ninguno de los magistrados”.

“Yo lo que veo es que es una terna que, de entrada, puede ofrecer problemas. Hay una que es muy cercana al ministro de Defensa, y eso a veces no es bien mirado. Aquí falta peso, es una terna de personas muy profesionales, todas han trabajado, tienen experiencia, pero no olvidemos que el fiscal es un alto personaje del Estado, va más allá de las investigaciones que se llevan en la Fiscalía”, consideró el exmagistrado Arrubla.

A renglón seguido, el expresidente la Corte Suprema de Justicia expuso que el fiscal general “es un personaje que tiene que conocer el Estado y tener experiencia en una problemática que desborda los simples expedientes penales”.

Arrubla también explicó que el deber de la Corte es votar por la terna, no obstante, el alto tribunal nunca la ha devuelto. En ese orden de ideas, precisó que es al presidente de la República a quien le corresponde calibrar dicha terna y, de ser necesario, proceder con los reemplazos necesarios.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. | Foto: HENRY AGUDELO

“Si ninguno coge liderazgo, pues cambiar la terna (...). Si la terna fuera buena, ya habría salido”, comentó el exmagistrado. En tal virtud, expresó que dicho escenario constituye un mensaje claro para el presidente.

“Es él, como jefe del Estado, quien tiene que entrar a sopesar qué fue lo que pasó y no a presionar a la Corte, porque algunos de sus áulicos ya salieron a decir que había que reformar el quorum, que si en dos o tres votaciones no salía, había que bajarlo a una mayoría simple. Yo creo que esa no es la solución. La Corte está haciendo una reflexión de Estado para un alto cargo del Estado y necesita serenidad, tranquilidad y el apoyo de los ciudadanos”, sostuvo.

“Si el presidente manda una buena terna, lo más seguro es que salga un fiscal rápido”

Durante la entrevista, el exmagistrado Arrubla también se refirió a lo expuesto por el exsenador Gustavo Bolívar en su cuenta de X.

“No entiendo por qué todo un país tiene que marchar y rogarle a la Corte Suprema de Justicia para que elija a la nueva fiscal si esa es su función constitucional y los términos son de ley. ¿Acaso ellos no son los máximos representantes de la ley? Para acabarles el jueguito de la falta de consenso, se debe hacer una reforma en este sentido: después de tres votaciones sin mayorías calificadas por alguno(a) de los candidatos(as), se elige por mayoría simple. No puede seguir siendo indefinido porque se quiebra la institucionalidad”, manifestó Bolívar.

Terna fiscal. | Foto: Montaje con foto de Colprensa / Semana / Pantallazo video redes / Semana

A propósito de lo dicho por el excongresista del Pacto Histórico, Jaime Arrubla aclaró que la Corte “no delibera para elegir fiscal”, sino que se trata de una votación. “Es un resultado el que da la elección y la Corte no tiene un término para elegir fiscal”.