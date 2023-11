Urgente: Fiscalía denuncia a la fiscal Ángela Santana por presunto acto de corrupción al dejar vencer los términos a implicados en las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia

“Desde Presidencia me quieren armar una carpeta para decir que estoy protegiendo a criminales, es la estrategia para desprestigiarme”, vicefiscal Mancera

La Fiscalía entregó detalles acerca de las pruebas que tiene en contra, no solo de este falso informante, sino de los funcionarios de policía judicial que presentaron los informes a los fiscales para así obtener las órdenes de interceptación.

“Para intervenir las comunicaciones de un abonado celular, aunque claro que tiene algunos conocimientos porque ha fungido como fuente, pero no le es exigible ese conocimiento en particular tampoco, la base de esa información; pero a lo que inexorablemente sí está obligado usted, Rafael Santos, era no actuar coordinadamente con Freddy Alexander Gómez para desviar la investigación”, señaló la Fiscalía.