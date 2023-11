“Desde Presidencia me quieren armar una carpeta para decir que estoy protegiendo a criminales, es la estrategia para desprestigiarme”, vicefiscal Mancera

La vicefiscal Martha Mancera explotó. Luego de los señalamientos según los cuales ella supuestamente estaba protegiendo al coordinador del CTI en Buenaventura, a quien habían acusado de vínculos con criminales, no se quedó callada. En entrevista con SEMANA advirtió que había un plan desde la misma Casa de Nariño para desprestigiarla, y que incluso le están montando una “carpeta”.

Ese hecho fue el que detonó la airada reacción de la fiscal Mancera quien, con voz en cuello, le reclamó al presidente Gustavo Petro: “respete señor presidente, respete estos 30 años de trabajo en la Fiscalía, yo no pertenezco a ningún partido y todo lo que he hecho en mi carrera ha sido apegado a las leyes”.

En seguida explicó el montaje y la carpeta que, a su juicio, están construyendo en Casa de Nariño: “la carpeta que me intentan hacer en concreto es con dos agentes encubiertos que tuvieron la orden de un fiscal para que penetrara unas o varias organizaciones criminales . Y esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades ilegales. Nunca se lo dijeron al fiscal que llevaba el caso”.

“Su experiencia es mínima en Colombia. No tiene ni idea del valor probatorio que tiene cada uno de los temas que debe llevársela ante un juez. Me van a llevar con una declaración de un tercero. Me van a judicializar sin pruebas, con testigos falsos, con testigos se referencia. Eso ya pasó en Colombia, y hoy volvimos otra vez a las carpetas, a fundamentar los hechos sin una sola evidencia que respalde”, criticó la vicefiscal Mancera haciendo referencia directa a Monsalve, quien ha tenido un enfrentamiento abierto también con el fiscal Francisco Barbosa.