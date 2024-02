Intimidantes audios de disidencias de las Farc para movilizar a población contra el Ejército en el Cauca: “Me le quitan la finquita y me le recogen todo”

“No queremos que pase lo que pasó en Argelia y El Plateado”: audios con amenazas de quemar casas de la comunidad

“El que se ponga alzadito se manda pa’ allá”: más amenazas de las disidencias contra la población civil

“Vea ‘Grande’, hágame un gran favor. Sáqueme a toda esa gente junta. Me le pone dos muchachos que la junta de verdad me saque la gente y el que no quiera colaborar, ya usted sabe lo que tiene que hacer con esa gente. Los que no quieren colaborar, si tiene finca, me le quitan la finquita y me le recogen todo. Así que queda claro, de El Provenir hacia arriba y hacia abajo me recoge toda esa gente, a sacar esa gente, y el que no quiera, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Si se pone alzado... ya usted sabe lo que tiene que hacer si se pone alzadito, la persona que se pone alzadito eso se manda pa’ allá, ya usted sabe como se manda pa’ allá”, es la segunda grabación.