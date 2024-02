MinInterior frente a paro armado del ELN en el Chocó: “Tiene que entrar el Ejército con toda capacidad”

“Es evidente que hay unos problemas. Voy ahora hacia mi oficina, en algún momento el señor presidente citará a consejo de seguridad y hablaremos con el alto comisionado. No se justifica que en el marco de unos ceses al fuego se hable de paros armados. Lo dijimos y lo queremos repetir. El cese al fuego no es solo que el Ejército y la Policía no se enfrente con la insurgencia, es que la insurgencia respete al ciudadano. Es un cese de hostilidades con la sociedad civil”, dijo.