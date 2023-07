Investigadora, especialista en derecho constitucional, magíster en victimología, criminología, fan de las motos y la velocidad. Así es la nueva directora de fiscalías en Bogotá

Su experiencia en el ente acusador es motivo de ejemplo. Un recorrido que no tuvo atajos. Paso a paso logró, por insistencia y trabajo, ganarse un encargo en un despacho del municipio de La Calera en Cundinamarca para investigar lesiones personales y violencia contra servidor público. Fueron varios meses de experiencias, pero un objetivo profesional, al que muchos le huyen, la tenía con dolor de cabeza.

¿Cuál es la prioridad en Bogotá?

¿Qué pasa en materia de seguridad en Bogotá?

Algo que nos viene afectando es que la violencia ha evolucionado. Los niveles de violencia que hoy tenemos no son los mismos a los que nos enfrentamos hace 3 años. Lo que también marca la diferencia, es la tecnología. Hace 10 años no contábamos con que una persona fácilmente con su celular graba cualquier hecho delictivo y se vuelve mediático y todo finalmente sale a la luz, pero el resultado no se vuelve tan mediático. Nunca se publica con la misma fuerza que el mismo hecho”.