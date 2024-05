Gustavo Petro y el ‘golpe blando’: así funciona la estrategia de defensa del Presidente ante cada escándalo de su gobierno

Cada vez que el presidente Petro se siente contra las cuerdas por una investigación contra su campaña o su gobierno, saca a relucir un concepto que ha hecho famoso: el golpe blando. Su reacción a la ponencia de los magistrados del CNE, en el que se formulan cargos por la violación de topes de su campaña, no fue la excepción.

Con todos esos cuestionamientos sobre la campaña y el gobierno encima, el presidente sacó la tesis del golpe blando. El primer mandatario le apunta a que una tesis haga carrera: que las investigaciones y escándalos alrededor de la Casa de Nariño no tienen responsabilidad suya, sino, por el contrario, son un plan para sacarlo del poder.

La marcha del 21 también fue, para Petro, parte del “golpe blando”

Se trató de una de las movilizaciones más concurridas y sentidas de los últimos años. Las protestas transcurrieron en calma y no hubo desmanes ni disturbios. Las imágenes de la multitud eran impactantes.

Pero Petro no recibió ese clamor como un llamado a la reflexión, sino todo lo contrario. “No pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió, solo piensan en el golpe de Estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfe”, aseguró.