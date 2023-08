Invima y Mercado Libre trabajan de la mano para controlar comercialización de productos engañosos

De acuerdo con un comunicado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), a fin de mitigar el riesgo a la salud pública por la comercialización de productos que no cumplen con la normativa sanitaria , ha logrado encontrar organizaciones dispuestas a apoyar esta iniciativa; tal es el caso de Mercado Libre Colombia LTDA, plataforma con la que el Instituto ha aunado esfuerzos con la finalidad de fortalecer el control sobre la publicación de productos fraudulentos por Internet.

Entre tanto, recientemente, Invima indicó que el pasado 1 de agosto adelantó acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) al Centro Internacional de Vacunas y/o Malaria Vaccine and Development Center (MVDC), hallando que las actividades asociadas a estudios clínicos que involucran seres humanos no se encuentran aprobadas por la entidad reguladora.

El Centro de investigaciones Clínicas, CIC, de la Fundación Valle del Lili, no sólo se centra en la innovación de la salud, además de estudios clínicos y publicaciones científicas; también tiene muy presente la proyección social de Colombia. | Foto: Foto: Especial para El País

Asimismo, la entidad reguladora detalló que el establecimiento no cuenta con certificación en Buenas Prácticas Clínicas emitida por el Invima. Por lo tanto, no está autorizado para realizar investigación clínica en seres humanos en ensayos de fase I a IV que involucren medicamentos y/o dispositivos médicos.

Atención: Invima generó alerta por fraudulentas arepas de chócolo que no tienen registro sanitario

Contexto: Atención: Invima generó alerta por fraudulentas arepas de chócolo que no tienen registro sanitario

“En la inspección se hallaron documentos de estudios clínicos que no han sido evaluados ni aprobados por este instituto previo a su inicio y, en consecuencia, no se cumple con los requisitos legales y técnicos establecidos por la normatividad sanitaria; así como documentos de estudios clínicos que no han sido evaluados ni aprobados por Comités de Ética en Investigación certificados en Buenas Prácticas Clínicas por este instituto”.