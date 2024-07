Irregularidades detrás de la elección del representante del sector privado en la CAR Cundinamarca; personas fallecidas se postularon

De hecho, SEMANA se contactó con una comerciante del sector agropecuario, quien prefirió guardar su identidad por seguridad, que denunció que “en estos días me di cuenta de que la información de mi empresa fue utilizada para fines de falsificación en los procesos que lleva la CAR Cundinamarca con la postulación del delegado para el sector privado. Los documentos fueron falsificados y autenticados en una notaría de un municipio de Cundinamarca que no conozco. Nosotros como empresa no pertenecemos a la CAR, no conozco a ninguna de las personas que hicieron estos procesos que utilizaron mis documentos privados para fines de falsificación en estos procesos”.