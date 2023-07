Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, se defiende de los videos que lo acusan de haber agredido a un policía de tránsito

´´No puede ser cierto, me resisto a creer que este video sea real y que -pese a que ha circulado desde hace algunos días- esto no sea un tremendo escándalo´´, señaló a través de su cuenta de Twitter.

¿No era Jaime Dussan en sujeto del video?

´´ Claro que NO es cierto. No soy el que aparece en ese video. Soy un ciudadano de bien. Cordial saludo´´, señaló Dussan.

Apreciado @DanielSamperO . Te admiro como comunicador social. Claro que NO es cierto. No soy el que aparece en ese video. Soy un ciudadano de bien. Cordial saludo.

¿Dussan había tenido este tipo de comportamientos anteriormente?

“Estando en el conjunto residencial donde vive el querellado, pero más exactamente en el sótano de los parqueaderos, el querellado me agrede verbalmente diciendo: marica, guevón, respéteme. Yo le paso al querellado un bolso, pero el querellado me toma por el cuello, me estruja, yo me le quito, lo dejo en su ascensor y le hago entrega del vehículo principal, el querellado reaccionó de forma violenta sin justa causa”, señaló García Valenzuela ante la URI de la Fiscalía, en Kennedy, el 21 de agosto.