Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, fue denunciado por golpear a uno de sus escoltas: “Estaba embriagado, me tomó por el cuello”

“Estando en el conjunto residencial donde vive el querellado, pero más exactamente en el sótano de los parqueaderos, el querellado me agrede verbalmente diciendo: marica, guevón, respéteme. Yo le paso al querellado un bolso, pero el querellado me toma por el cuello, me estruja, yo me le quito, lo dejo en su ascensor y le hago entrega del vehículo principal, el querellado reaccionó de forma violenta sin justa causa”, señaló García Valenzuela ante la URI de la Fiscalía, en Kennedy, el 21 de agosto.