Indignante: 93,99% casos de corrupción denunciados en el país no tienen una condena, alertó Secretaría de Transparencia

La Secretaría de Transparencia presentó el primer mapa de impunidad en Colombia con el que reveló cifras alarmantes de corrupción en el país. En total se registran 57.582 denuncias asociadas a corrupción entre 2010 y 2023, de las cuales el 93,99 % no tienen una condena. Además, el 89,7 % están sin una captura y el 77,15 % se encuentran en indagación.

Agregó que seguirán investigando los casos de corrupción y se comprometió a que no queden en la impunidad. “Nosotros no engavetamos las denuncias, porque si seguimos como vamos, se volverá costumbre la aparición de personajes como Emilio Tapia, que convierten la corrupción en una empresa de la impunidad”, afirmó.

Idárraga dijo que el Gobierno tiene la obligación de cuidar los recursos de todos los colombianos para que sean invertidos en mejorar las condiciones de vida de los más necesitados y no ser “cómplices” de la desigualdad. “La corrupción anda en hombros, lo he venido reiterando”, dijo el funcionario, quien resaltó que no importa quién tenga que caer.