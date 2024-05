Jorge Robledo le ‘canta la tabla’ al presidente por corrupción en su gobierno: “Ni que fuera Dios, doctor Petro”

Por último, cuestiona que Petro asegure que en su gobierno no hay corrupción, si varios de sus funcionarios han demostrado, con evidencias, que sí es así; además, también señala que no es prudente que el mandatario interfiera u oriente la forma como debe actuar la Fiscalía en medio de este escándalo.

“¿Y usted cómo sabe que eso no es cierto? ¿Usted convivió con ellos el ciento por ciento del tiempo? ¿Entre sus funciones está decirle a la Fiscalía cómo debe pensar? Ni que fuera Dios, doctor Petro. Y en un gobierno en el que usted mismo, en este texto, reconoce que sí hay corrupción, y no poca, diría yo, como lo sabemos los colombianos”, concluyó Robledo.

Olmedo López denuncia que el Gobierno Petro compró a Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusación

“Es un tema de contratación, fundamentalmente, está documentado, tengo las evidencias, recibí también instrucciones, no se me ocurrió a mí, no acordé con el representante a la Cámara, recibí una orden y la orden se transmitió”, aseguró López, al insistir en que comprar a ese congresista no fue una idea de él.