José Félix Lafaurie dice que contribuirá al éxito del Gobierno Petro en la negociación con el ELN

El primer ciclo de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN terminó con cuatro acuerdos entre las partes; con la posibilidad de que los gestores de paz de la primera línea hagan pedagogía en las regiones; un cambio de sede a México y unas reglas claras de negociación para el segundo encuentro en dicho país.

Pero además, el cierre de la negociación dejó varias noticias como la postura de José Félix Lafaurie, negociador del Gobierno y presidente de Fedegán, quien respondió a quienes critican su presencia en la mesa de diálogo.

Lafaurie fue consultado sobre las posturas que tenía hace una década frente al proceso de paz con las Farc y las guerrillas en Colombia, por lo que sin temor respondió que está representando a un gremio que debe tener participación en estas conversaciones.

“Es del más profundo espíritu democrático entender y contribuir con el éxito de un gobierno, como es el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y aclaro que no vote por él, pero él arrastró a lo largo de la campaña una serie de propuestas, entre ellas la de la paz, y si me invita acá es para encontrar aquellos elementos transformadores de la sociedad para que estos diálogos sean fructíferas”, dijo Lafaurie.

Aclaró que sus posturas frente a lo que ocurrió en 2012 no han cambiado y que siempre tuvo reparos con la manera en que se estaba adelantando una negociación política con las extintas Farc-EP.

“Mis opiniones de hace 10 años no eran precisamente en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), eran en contra de la manera como se desarrolló un proceso con las Farc, donde en el centro del debate estaba el tema de las tierras, en cambio, el candidato Petro no ocultó las obligaciones con sus electores frente a ese tema”.

Así mismo, dijo que está comprometido con avanzar positivamente en la negociación de paz con el ELN y que ayudará a identificar los elementos que harán la diferencia en este proceso de diálogo.

A su llegada a Caracas (Venezuela), el pasado 20 de noviembre, Lafaurie le dijo a SEMANA que no sería un palo en la rueda durante la negociación.

Aseguró que su papel en la mesa de diálogo será importante porque dará tranquilidad a quienes no están de acuerdo con el diálogo con el ELN y que no cambiará las posturas que ha hecho públicas desde hace años. “Tengo una trayectoria muy amplia en este sector, el país sabe a qué atenerse conmigo y no vengo a improvisar. Tengo muchas responsabilidades con el gremio y con los colombianos. El presidente Petro lanzó la propuesta ante el congreso del gremio y se le aplaudió”.

Según Lafaurie, todo el gremio respaldó su participación por lo que tiene una responsabilidad grande con el país y por eso, señaló que no cambiará sus posturas.

“El Gobierno cree que yo puedo colaborar, apoyar y complementar este trabajo y por eso estoy aquí. Seré un garante para que las cosas con el ELN se hagan bien. Tengo una obligación porque llevo 30 o 40 años opinando sobre diferentes temas, no soy un papel en blanco, soy un dirigente gremial que a lo largo de la vida ha dejado claras unas posturas, sobre todo, con el sector ganadero”.

El pasado 10 de octubre el presidente Gustavo Petro y José Félix Lafaurie, firmaron un acuerdo para que los ganaderos le vendan tres millones de hectáreas al Estado con la finalidad de impulsar la reforma agraria y por eso, es considerado como el verdadero ‘pacto histórico’ en estos meses que lleva el Gobierno.

Petro y Lafaurie representan visiones de país radicalmente distintas. Hasta hace pocos meses, Lafaurie acusaba al presidente de representar a la guerrilla y a la extrema izquierda; mientras que el hoy Jefe de Estado señalaba a Lafaurie de tener relación con el paramilitarismo.

Incluso, ambos se vieron las caras ante la Corte Suprema de Justicia en 2019, cuando el presidente de Fedegán denunció a Petro por supuesta injuria y calumnia, proceso que salió a favor del hoy jefe de Estado.