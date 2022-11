“No seré un palo en la rueda”: José Felix Lafaurie llegó a Venezuela y está listo para negociar con el ELN

La delegación de paz del Gobierno del presidente Gustavo Petro ya está en Caracas (Venezuela). Los negociadores designados por el mandatario viajaron para reactivar la mesa de conversaciones con la guerrilla del ELN.

Sin duda, una de las principales sorpresas que tendrá la reactivación es la presencia en la mesa de José Félix Lafaurie, quien aceptó la invitación del mandatario de los colombianos para estar en las conversaciones que volverán después de tres años.

A su llegada a la capital venezolana, Lafaurie habló con SEMANA y contó que desde este lunes se empezará a trabajar con la guerrilla para determinar cuál será la hoja de ruta en esta nueva etapa de conversaciones.

“Yo tengo que esperar a que el comisionado de Paz Danilo Rueda y el jefe de la delegación, Otty Patiño, definan los roles que vamos a tener cada uno en la mesa de diálogo. Eso permitirá saber qué hará cada uno y complementar el trabajo”, dijo Lafaurie.

Aseguró que su papel en la mesa de diálogo será importante porque dará tranquilidad a quienes no están de acuerdo con el diálogo con el ELN y que no cambiará las posturas que ha hecho públicas desde hace años. “Tengo una trayectoria muy amplia en este sector, el país sabe a qué atenerse conmigo y no vengo a improvisar. Tengo muchas responsabilidades con el gremio y con los colombianos. El presidente Petro lanzó la propuesta ante el congreso del gremio y se le aplaudió”.

Según Lafaurie, todo el gremio respaldó su participación por lo que tiene una responsabilidad grande con el país y por eso, señaló que no cambiará sus posturas.

“El Gobierno cree que yo puedo colaborar, apoyar y complementar este trabajo y por eso estoy aquí. Seré un garante para que las cosas con el ELN se hagan bien. Tengo una obligación porque llevo 30 o 40 años opinando sobre diferentes temas, no soy un papel en blanco, soy un dirigente gremial que a lo largo de la vida ha dejado claras unas posturas, sobre todo, con el sector ganadero”.

Lafaurie respondió, a través de SEMANA, a quienes aseguran que él será una piedra en el zapato en este proceso de paz. “Acepté y no seré un palo en la rueda, en eso no me van a ver. Trataré de identificar lo que contribuya a sacar el proceso adelante, pero pensando en el país”.

Así mismo indicó que el sector ganadero ha sido víctima de toda clase de violencia y por eso “estoy acá. Les han dicho de todo. Si esto sale adelante, todos saldrán beneficiados. Mi obligación es dar tranquilidad a los sectores que no apoyan el proceso”.

Lafaurie dijo que siempre será un dirigente gremial y que su responsabilidad en la mesa de diálogo será la de representar al sector ganadero. “Mi proyecto de vida terminará en Fedegán y por eso, asumí esta responsabilidad”.

Sobre las críticas que hay en contra de la senadora María Fernanda Cabal, Lafaurie dijo que cada uno tiene una agenda diferente, que es entendible y por eso, no tienen por qué lanzar señalamientos.

“María Fernanda Cabal es una líder política que debe pensar en muchos escenarios, ella tiene que mirar todo transversalmente y eso le implica tener una voz crítica. Es una dirigencia que lleva 40 años en la lucha, es una gran pregunta saber si la dirigencia del ELN entiende los cambios que se requieren”.

Sobre lo que pasará con el ELN, el presidente de Fedegán indicó que el ELN debe comprender el momento histórico en el que está la mesa de diálogo.

“Cuando estos grupos se formaron había dos partidos políticos y surgieron por ser excluidos. Lo que piense esa dirigencia no debe ser igual a lo de ahora porque Gustavo Petro es el presidente de Colombia. Santos nos engañó, Petro no. Cuando firmé el acuerdo de tierras con el presidente Petro, supe que podría hacerlo sin nosotros o contra nosotros, pero le pareció mejor hacerlo juntos. Yo soy un demócrata y hay que reconocer que ganaron con una propuesta así que uno no se debe atravesar, hay es que mejorarla, pero eso es otra cosa”.

La mesa de diálogo se reactivará este mediodía en Caracas con presencia de las dos delegaciones.