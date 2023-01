Joven colombiana sufrió grave accidente en Estados Unidos y no le dan esperanzas de vida; su mamá pide ayuda para viajar

Se conoció una nueva historia desgarradora de una joven colombiana que se debate entre la vida y la muerte en Estados Unidos. Se trata de Hellen Pacheco, quien sufrió un grave accidente de tránsito en una motocicleta en Miami, Florida.

El accidente, según el relato de su señora madre, Paola Andrea Durán Rico, ocurrió el pasado 26 de enero, el cual le generó lesiones bastante graves, a tal punto que los médicos no le dan esperanzas de vida.

“Tuvo un accidente en moto y llegó al hospital con sus dos piernas rotas, comprometiéndole tibia, fémur y peroné; en sus dos pulmones tiene lesiones, tiene dos costillas rotas, pero lo más grave es que tiene un edema cerebral. Los médicos dicen que no hay nada que hacer, pero yo sé que la última palabra la tiene Dios”, narró Paola Durán con la voz entre cortada y notablemente afligida por lo acontecido con su hija.

Paola Andrea Durán Rico pide ayuda para poder viajar a Estados Unidos a estar cerca de su hija Hellen Pacheco. - Foto: Cortesía

De esta manera, Durán lanzó un llamado muy especial a la Embajada de los Estados Unidos y al gobierno del presidente Gustavo Petro, para poder obtener el permiso necesario, en este caso la visa humanitaria, para poder viajar a donde está su hija y poder acompañarla por este terrible momento que está atravesando.

“Hago este video para solicitarle a la Embajada que me dé el permiso pedido por el hospital de Pompano en Miami, donde se encuentra mi hija desde el 26 de enero con lesiones muy graves”, dijo Durán en un clip que se hizo viral. Y agregó: “el hospital me envía una carta en donde solicita mi presencia de carácter urgente. Ya radicamos este papel y la historia clínica de mi hija a la Embajada, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta”.

“No sé qué puerta tocar, a dónde ir, pero necesito llegar a donde está mi hija. Suplico por la vida de ella, no sé qué más hacer, estoy muy lejos, estoy desesperada, pido que me ayuden”, fue el clamor de esta madre, para quien su único deseo en estos momentos es poder acompañar su ser querido.

El hospital de Miami le envió una carta a Paola Durán, solicitándole de carácter urgente que viaje a Estados Unidos. - Foto: Cortesía

El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, compartió también el video en su cuenta de Twitter y aseguró que el clip ya fue enviado al propio canciller Álvaro Leyva. “Espero que el presidente Gustavo Petro o el Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso la Vicepresidenta, Francia Márquez, puedan ayudar a la señora. Sigo buscando SOS”, indicó el funcionario.

Enviado al Canciller @AlvaroLeyva y a Cancilleria, así que muchas gracias @Betocoralg y espero que el señor Presidente @petrogustavo o el Ministerio de Relaciones Exteriores @CancilleriaCol e incluso la Vicepresidenta @FranciaMarquezM puedan ayudar a la señora. Sigo buscando SOS https://t.co/EHTtYtNMqn — Luis Ernesto Vargas (@LEVargasSilva) January 29, 2023

No obstante, de momento, ni el presidente Petro, ni la vicepresidenta Francia Márquez, ni el canciller Leyva, ni la Embajada de los Estados Unidos, se han pronunciado al respecto, mientras tanto Durán sigue clamando por esa visa humanitaria que le permita viajar hasta Miami y acompañar a su hija.

La lucha de otro colombiano con cáncer en Estados Unidos; SEMANA conoció la batalla de su familia para obtener visa humanitaria

Como miles de latinos, Pedro Vicente Lamus Betancur, un joven de 25 años nacido en Bucaramanga, emprendió hace cinco meses un viaje desde el departamento del Cesar hasta Estados Unidos; sin embargo, sus sueños por mejores oportunidades en el país norteamericano permanecen en pausa, luego de que le detectaran leucemia mieloide aguda.

Colombiano migró a Estados Unidos hace aproximadamente 5 meses y su familia lucha por un vuelo humanitario. - Foto: Suministrada por la familia a SEMANA

El diagnóstico le llevó a permanecer un mes hospitalizado, mientras su familia emprendió una batalla para que las autoridades respectivas le otorguen una visa humanitaria con la cual puedan acompañarlo y asistirlo durante su tratamiento. Como en el caso de Paula Durán, el círculo más próximo de Pedro espera que su voz también sea escuchada.

Geraldine Pacheco Betancur, hermana del joven, contó a SEMANA que su mamá, Luz Bentancur, comenzó el trámite para ese permiso especial de viaje hace dos semanas, sin que por ahora haya obtenido avances. “Fue a la embajada, fue a la Cancillería, pasó el trámite de la visa y hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”, aseveró.

“Él se encuentra solo”

La hermana de Pedro Vicente comentó que su familiar permanece solo en Estados Unidos, salvo por un amigo con el que él estuvo viviendo durante un tiempo. En conversación con ambos, ha sido la forma en la que han monitoreado cuál es el estado de salud del bumangués.

En cuanto a su tratamiento, el colombiano ya empezó su proceso de quimioterapias (las primeras por siete días) y, a la fecha, se está a la espera de que le practiquen el examen de médula y revisar cómo ha respondido su cuerpo. También en su casa, en Colombia, están atentos de cuál es el paso a seguir.

Pedro Vicente Lamus lleva un mes hospitalizado en Virginia, EE.UU. - Foto: Suministrada por la familia a SEMANA.

Ahora la lucha para reencontrarse es uno de los objetivos principales de esta familia. Pedro Vicente, esposo y además papá, emprendió una lucha a distancia para que sus allegados puedan recibir lo más pronto posible el permiso especial; en concreto, la solicitud es para su mamá, esposa e hija.

El llamado es a “que nos escuchen, que nos ayuden en cuanto a agilizar el trámite de la visa tanto al Gobierno como a la embajada y Cancillería”, resaltó Geraldine a SEMANA. Entretanto, desde Estados Unidos se abrió una iniciativa para recaudar fondos a través de GoFundMe para costear el tratamiento y su estadía en Virginia.