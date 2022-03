Joven estudiante fue hallada muerta tras salir a pasear sus mascotas en Circasia, Quindío

Consternación en el municipio de Circasia, departamento de Quindío, tras la muerte de una joven estudiante de 20 años identificada como Yenni Karolain Nohava Forero.

De acuerdo con familiares de la víctima, Yenni Karolain había salido en la mañana de este viernes de su vivienda con el objetivo de pasear a sus mascotas y nunca regresó a su hogar.

Según Freddy Forero, tío de la joven asesinada, las mascotas terminaron arribando solas a la vivienda, razón por la que la familia de la estudiante de Derecho empezó afanosamente su búsqueda por todo el municipio.

Al parecer, la joven presentaba heridas con arma blanca y signos de abuso. Sin embargo, serán las autoridades judiciales las que determinen las causas puntuales de su muerte.

“Nos fuimos buscando por tres horas por montes, me metí por una cañaduzal, no encontré nada. Volví a la carretera y seguí carretera abajo buscándola (...) Me metí por un caminito y busqué en dirección donde había visto las muestras de sangre. Yo dije ‘de pronto fue que la tiraron por acá’. Llegué hasta un punto donde ya miré y ahí había un cuerpo de una mujer. Yo de una dije ‘es ella’”, dijo el tío de la estudiante a Noticias Caracol.

No puede ser que en este país una joven como Yenni Karolain no pueda salir tranquila a pasear a sus mascotas porque es violada y asesinada.



Dolor profundo con este caso de feminicidio en Circasia, Quindío.



Total rechazo! 💔#BastaYa pic.twitter.com/nf0fvZv1zz — Camilo Romero (@CamiloRomero) March 12, 2022

Yenni Karolain Nohava Forero, que vivía en Circasia en compañía de su hermana menor, en el barrio La Plancha, se encontraba cursando séptimo semestre de Derecho en la Universidad La Gran Colombia. Sus familiares indicaron que la joven se había graduado en 2018 del colegio Libre de Circasia.

Las autoridades ya se encuentran investigando quiénes son los responsables de haberle quitado la vida a esta joven, quien fue descrita por personas cercanas a ella como una mujer sociable que le gustaba cantar y que tenía muchos sueños.

Desde la Alcaldía de Circasia rechazaron este hecho que enluta a esa población quindiana.

“Desde ya llamamos a todas las autoridades para que esclarezcan urgentemente lo sucedido. Desde la administración elevamos nuestra voz de protesta ante estos hechos y apoyamos todos los procesos de investigación en este lamentable suceso”, dijo Ana Yulieth Díaz, alcaldesa de Circasia, por medio de un comunicado.

Ella es Yenni Karolain Nohava de 20 años salió el 11 de marzo de su casa a pasear sus mascotas en el municipio de Circasia, norte del Quindío y no regresó...



La encontraron sin vida violada y posteriormente asesinada y tirada en un barranco



Ya basta! 😔 pic.twitter.com/yLOzffreGx — ☀️𝒁𝒂𝒓𝒆𝒍𝒂 || 𝑪𝒂𝒃𝒊𝒏 7☀️ (@ShipperAri) March 12, 2022

Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en un basurero

Se encienden nuevamente las alarmas en Buenaventura luego de que en días pasados, en el relleno sanitario del corregimiento de Córdoba, en zona rural de esa ciudad, hallaran dos extremidades superiores y dos miembros inferiores de una mujer.

El macabro hallazgo se presentó en momentos en que trabajadores del lugar adelantaban labores de reciclaje, por lo que inmediatamente dieron aviso a las autoridades judiciales que arribaron al relleno sanitario.

Información preliminar señala que la extremidades pertenecerían a una mujer identificada como Lina Liceth Rivas Caicedo, quien tendría 22 años de edad.

“La Policía Nacional ha dispuesto todas las capacidades institucionales para establecer los móviles y autores de este demencial acto de violencia, estamos haciendo la verificación para determinar si en el sitio de disposición final de los residuos se encuentran otras partes del cuerpo”, dijo a medios regionales el coronel Nelson Dabey Parrado Mora, comandante del Departamento de Policía Valle.

Aseguran que la mujer no había sido reportada como desaparecida.