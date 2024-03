Juez absuelve al periodista Alberto Salcedo Ramos por caso de acoso sexual a Amaranta Hank y Angie Castellanos

Aunque todavía no se conoce el documento de la decisión en firme, el juez decidió declarar libre de responsabilidad penal al también cronista, su defensa confirmó la decisión de la justicia por el caso que avanzaba en su contra por el delito de acto sexual violento .

En febrero de 2021, cuando la Fiscalía llamó a imputación a Alberto Salcedo por el delito de acto sexual violento, el periodista insistió que los encuentros con las implicadas fueron consentidos y no cometió ningún delito.

Para la época, en su cuenta de X aseguró que “he sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos. Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad”.