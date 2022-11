La alcaldesa Claudia López reaccionó a la imputación de cargos contra el presunto abusador de joven en TransMilenio

La Fiscalía imputó dos delitos a Juan Pablo Gómez Gómez, presunto abusador de una menor de edad en TransMilenio: acceso carnal abusivo y hurto calificado y agravado. Cargos que el hombre no aceptó, se declaró inocente de las imputaciones que hizo el ente acusador.

De inmediato, la fiscal solicitó a una juez de Control de Garantías imponer una medida de aseguramiento por considerar que este hombre representa un peligro para la sociedad y para la víctima.

“En este lugar, la víctima fue abordada presuntamente por el indiciado quien según el relato de la mujer le mostró un cuchillo, la despojó de sus pertenencias y luego la habría obligado a salir del sistema articulado de transporte para abusar sexualmente de ella”, dijo la Fiscalía al concluir las audiencias de control de garantías.

Gracias a las investigaciones se estableció que el presunto abusador tendría otras denuncias en su contra por injurias por vía de hecho, que para el caso se traduce en actos obscenos en el sistema de TransMilenio. El problema era que seguía en libertad a pesar de los procesos que cursaban en su contra pese a haber estado detenido en ocasiones anteriores.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López reaccionó tras la decisión de la Fiscalía de enviar a la cárcel e imputar cargos al delincuente identificado con el nombre de Juan Pablo Gómez Gómez en su cuenta de Twitter:

“¿Hasta cuándo? ¿Qué más tiene que pasar para que @MinjusticiaCo y el Congreso entiendan que asegurar justicia en vez de impunidad para el atraco, el acoso y otros supuestos ‘delitos menores’ debe ser su prioridad?... ¿Y para que fiscales y jueces apliquen las normas que ya tienen?”, dijo

El pasado 21 de octubre fue capturado el responsable de la agresión a Hilary Castro, la joven de 17 años que fue víctima de abuso sexual en la estación de TransMilenio La Castellana, al norte de la capital del país.

Los hechos se presentaron el pasado 31 de octubre cuando la joven fue víctima de robo y su agresor la obligó con un arma blanca a que lo acompañara a una esquina apartada donde abusó sexualmente de ella.

“Se bajó los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a practicarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short (yo llevaba un short puesto) y acá –señala los senos–. Yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque por el miedo no podía hacer absolutamente nada”, describió Hilary entre lágrimas.

La alcaldesa Claudia López celebró el anuncio de las autoridades en su cuenta de Twitter: “Nuestra @PoliciaBogota ha capturado al delincuente que presuntamente abusó de Hilary. Se procederá a su judicialización. En Bogotá trabajamos sin descanso y en coordinación por la seguridad de todos. A las mujeres se les respeta. Las cuidaremos y las haremos respetar”, puntualizó.

Varias protestas en la capital del país fueron adelantadas por jóvenes y colectivos feministas que protestaron para rechazar el caso de abuso sexual a Hilary en una estación de TransMilenio, la manifestación se tornó violenta, luego de que algunas personas generan destrozos en algunas estaciones del sistema de transporte de la ciudad.

Tras lo anterior, desde TransMilenio informaron que los daños materiales a las estaciones Calle 72, Polo y Castellana, son de un valor aproximado de 246 millones de pesos, pues fueron destruidos 146 vidrios de fachada entre móviles y fijos, así como 80 de transición.