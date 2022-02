La burla de Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, a Sergio Fajardo

Isabel Cristina Zuleta es una mujer controvertida y en ocasiones provocadora. Apenas llegó al Pacto Histórico que lidera el senador Gustavo Petro desató una polvareda porque la emprendió en contra de algunas de las mujeres de la izquierda, entre ellas la precandidata presidencial Francia Márquez y Sara Tufano, del Polo Democrático.

Aunque Zuleta, hoy en el puesto diez de la lista cerrada al Senado por la coalición petrista, es una reconocida ambientalista y defensora de derechos humanos, algunos de sus comportamientos recientes la dejan mal parada porque rayan en la grosería.

Este fin de semana, por ejemplo, circuló un video donde Isabel Zuleta se burla del candidato presidencial Sergio Fajardo, mientras él intenta explicar a un grupo de ciudadanos en la plaza central de Ituango el papel que cumplió durante la construcción de Hidroituango, un escándalo que le generó una investigación fiscal que hoy está cerrada porque las aseguradoras se hicieron cargo de las sanciones económicas.

“Les estaba diciendo que el proyecto Hidroituango era un proyecto que ya estaba en marcha cuando yo era gobernador de Antioquia, cuando llegué al departamento en enero de 2012. Ese proyecto ya estaba organizado, estructurado, en marcha”, dijo Fajardo.

A su lado, se observa a Zuleta escuchándolo justo al lado del parlante que emitía el mensaje de Fajardo. De repente, mientras el matemático antioqueño seguía explicando, se escuchó una sirena fuerte que interrumpió las palabras del candidato a la coalición Centro Esperanza.

Miente señora, ¿no le da vergüenza? Fajardo le respondió con decencia y la escucho así usted lo saboteará y se burlará de él. pic.twitter.com/ZhMksFQ6wt — ElSabioDelPueblo (@1SabioDelPueblo) February 26, 2022

Se observa a la gente molesta con el ruido y a Zuleta al lado del parlante. Se desconoce si la sirena provenía del bafle, pero lo confirmado es que a la ambientalista se le ve una risa burlona que se extiende durante varios segundos mientras el ruido se hace insoportable.

Fajardo, después de varios segundos de silencio, retomó su explicación, pero claramente a Zuleta le pareció divertido que un ruido fuerte interrumpiera las palabras del candidato presidencial.

La burla la sintieron varios de los presentes en el lugar. “Miente, señora, ¿no le da vergüenza? Fajardo le respondió con decencia y la escuchó así usted lo saboteara y se burlará de él”, dijo un hombre desde una cuenta de Twitter identificado como El Sabio del Pueblo.

https://t.co/O8nV43kFmf ella solo sube los fragmentos que le conviene. Patética forma de hacer política, de exigir debate y de responder de una manera infantil. La autoproclamada afro, aliada de Luis Pérez. — David Cadavid (@DavidCadavid16) February 27, 2022

Según las imágenes de las redes antes de la burla, Zuleta se había despachado en contra del candidato y él la escuchó con atención. Algunos de los ciudadanos presentes le pidieron que dejara responder a Fajardo.

Zuleta, colérica, se despachó contra la gente presente en la plaza. “Estoy haciendo las preguntas, si ustedes me dejan terminar. No he terminado, no he terminado”, gritó en voz fuerte. Fajardo, a su lado, escuchaba paciente. “Déjeme terminar, déjeme terminar” insistía la ambientalista, visiblemente molesta porque la ciudadanía quería escuchar las respuestas de Fajardo.

Al final, cuando el antioqueño entregó la versión a la ciudadanía, interrumpido en varias ocasiones por Zuleta, se marchó. Algunos ciudadanos dicen que no terminó por responder los interrogantes, otros aseguran que se cansó de la grosería, la burla y la encerrona de Isabel Zuleta, a quien al final, no salió bien librada.

De que sirve un gobernante que huye y abiertamente se declara incapaz de hacer algo por el pueblo? Su única respuesta fue que cuando él llegó ya #Hidroituango estaba y no podía hacer nada.@sergio_fajardo en #Ituango llegó a ofender diciendo que queríamos era salir por notificias pic.twitter.com/BWLYQTiqBl — ISABELCRISTINAZULETA (@ISAZULETA) February 26, 2022

Según declaraciones compartidas en Twitter, cuando Fajardo se fue del municipio, Fabián Álvarez pidió la palabra para expresar sus posiciones y argumentos junto al CMJ e interrogar a la representante del Pacto Histórico acerca de diferentes temáticas de interés nacional.

No obstante, al ver que no podía hablar, Fabián Álvarez puso su mano sobre el hombro de Zuleta, y ella presuntamente lo empujó y le pidió respeto y distancia. En efecto, fue en ese momento cuando el también representante de la comunidad diversa LGBTI empezó a señalar e increpar a la candidata.

“Antes de hoy, yo iba a votar por usted porque de verdad creía en una ciudadana de Ituango, en alguien que iba a llevar un mensaje”, manifestó el joven, mientras Isabel Cristina Zuleta le pedía que la dejara intervenir.