Francisco Barbosa advierte que muchos aprovecharon las discusiones para aumentar la polarización y hacerles daño al presidente y al fiscal

“Son tres mujeres que, me parece a mí, son capaces, son competentes. Rechazo las afirmaciones que han hecho algunos sectores diciendo que no tienen la experiencia. He trabajado con ellas. He visto como la misoginia se ha puesto sobre la cabeza de funcionarios, entre ellos la vicefiscal general, entonces mal haría de imponer juicios sobre tres mujeres que fueron ternadas y trabajaron en la Fiscalía General”, aclaró.