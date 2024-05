Salvatore Mancuso tendría contados los días en la Picota, ¿Quedará libre esta semana?

Salvatore Mancuso cuenta los días en la Picota luego de que el pasado viernes 10 de mayo el Tribunal de Justicia y Paz le notificará al ex jefe paramilitar que su boleta de libertad ya había sido emitida, tras la decisión del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, José Manuel Parra, ante los varios intentos fallidos por parte de su defensa de lograr dicho fin.

Sin embargo, su libertad tiene relación con la decisión que tomó la Sala de Justicia y Paz, el pasado 9 de mayo, en la que le levantó las 57 órdenes de captura y además lo benefició con medias de aseguramiento no carcelaria.

El magistrado determinó que Mancuso no incumplió con sus compromisos de ley, sin embargo, negó suspender la ejecución de tres condenar de Justicia y Paz que recaían sobre él, por lo que solo se esperaba la verificación de que el ex jefe de las AUC no tuviera requerimiento en contra por parte de otros juzgados en el país y así solicitar levantarlos tras la decisión del Tribunal.