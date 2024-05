Mamá se molestó con colegio por cátedra de exguerrillero que aseguró no “arrepentirse” por los crímenes cometidos en guerra

A través de redes sociales, una madre mostró su molestia contra un colegio después de enterarse de que su hija, menor de edad, fue “obligada” a tener una charla con un exguerrillero de las extintas Farc, quien se desmovilizó con el Acuerdo de Paz firmado en el 2016. En diálogo con SEMANA , la mujer explicó que su enfado se da por cuenta de que el hombre, según ella, le mencionó a los estudiantes que no se arrepentía de los crímenes que cometió debido a que estaban en guerra.

“Tengo a mi hija en un colegio privado y en este momento está en una charla de la JEP en donde le están lavando la cara a los guerrilleros. Con exguerrillero incluido. Y no se puede salir porque la rajan”, escribió en su cuenta de X este martes, 14 de mayo.

“A nosotros los papás nunca nos avisaron que iba a ir alguien de la JEP, nos enteramos cuando nuestras hijas nos empiezan a contar que estaban en una charla y trajeron a un exguerrillero que dice que no se arrepiente en nada de lo que hizo (...) Los papás entramos en pánico”, comentó.

La mujer indicó que el tema central era el perdón que tenía que existir hacia los exguerrilleros, pese a todos los actos criminales que cometieron. “El señor dijo que él no se arrepentía de nada porque estaban en la guerra y en ella todo se vale”, expresó. Posteriormente a la charla, de acuerdo con el testimonio, las estudiantes tuvieron que hacer unos carteles referentes al porqué había que perdonar a los desmovilizados.

“Si llevan a un colegio de adolescentes a un guerrillero a decir que él merece todo el perdón, aunque el señor diga que no se arrepiente de lo que hizo, para mí eso es lavarles la cara”, agregó.

Algo muy preocupante, según el testimonio, es que las estudiantes en ningún momento tuvieron la oportunidad de elegir si querían o no estar en la charla, de cierta manera se las impusieron. “Todas tuvieron que ingresar y quedarse ahí”.

“El malestar realmente es porque llevaron a un exguerrillero que dijo que no se arrepentía de lo que había hecho. Uno entiende que estamos en un proceso en el que hay que ser más tolerantes en estas cosas, pero no que le lleven a niñas de 14 años a una persona que secuestró o asesinó y que no está arrepentido, esa es una falla muy grande”, finalizó.