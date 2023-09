La declaración de Marelbys Meza en la Fiscalía. Contó cómo la señalaban y le preguntaban: “¿usted por qué se robó eso?”

Los funcionarios de la seguridad presidencial, que interrogaron a Marelbys Meza, luego del hurto al apartamento de Laura Sarabia, grabaron el procedimiento de poligrafía a la exniñera, sin embargo, dejaron por fuera del video los instantes previos y posteriores a la poligrafía, los más difíciles para Marelbys, tal y como lo contó a la Fiscalía.

En una declaración, por cerca de dos horas, la entonces niñera de Laura Sarabia le explicó en detalle a los fiscales cómo ocurrió el procedimiento de poligrafía, cómo la llevaron desde su casa hasta los sótanos frente a la Casa de Nariño y la forma en que los funcionarios de policía, vestidos de civil, empezaron a interrogarla, agrediéndola verbalmente.

En video quedó la declaración que rindió Marelbys Meza en la Fiscalía en el marco de la investigación por las irregularidades en las pruebas de poligrafía. | Foto: Fiscalía

“Cuándo me preguntó por mi mamá y me dijo que yo soy una mentirosa, que mi mamá no está en la casa y entonces claro, yo me empiezo a angustiar yo estaba preocupada por mi mamá, porque esta gente, a uno se le viene muchas cosas de la cabeza, porque nosotros somos víctimas del conflicto”, dijo Marelbys en la declaración.

Marelvis dijo que después de las amenazas de estos funcionarios, encargados de hacer la poligrafía, fue muy difícil para ella concentrarse. Empezó a sentir miedo a pensar que la podían desaparecer y surgió una angustia por su familia, justamente por las amenazas que estaba recibiendo de los encargados en ese espacio de la seguridad presidencial.

“Entonces él me dice, a usted quién le dice que mientras usted está aquí, nosotros estemos allá en su casa revolcándole toda su casa y la de toda su familia, entonces claro, ya con todas estas cosas me empiezo a angustiar porque mi familia no sabe nada, ni tiene nada que ver en lo mío. Porque yo soy una mujer hecha y derecha”, se observa en el video con la declaración.

Cómo lo reveló en SEMANA, Marelbys Meza recordó los instantes previos a las pruebas de poligrafía y cuando los funcionarios le advertían que otros compañeros de la policía estaban haciendo otras diligencias que incluían a familiares de la interrogada. Ese fue un momento de angustia para la ex niñera.

“Entonces uno ya tiene ese miedo porque y si me van a hacer algo, me van a desaparecer, qué va a pasar conmigo aquí, yo no tenía comunicación porque ya el señor se me había llevado el teléfono”, dijo Marelbys al advertir que los funcionarios la dejaron incomunicada.

Las agresiones en contra de Marelbys, por parte de los funcionarios que tenían a su cargo hacer las pruebas de poligrafía, incluyeron acusaciones directas de que era ella la responsable de robarse el dinero del apartamento de su entonces jefe, Laura Sarabia. La diligencia de poligrafía ocurrió sin la presencia de un abogado para Marelbys, apenas quedó una constancia firmada en la que aceptaba el procedimiento.

Laura Sarabia se presentó este martes ante la Fiscalía General. | Foto: SEMANA

“Es ahí donde empiezo angustiarme, entonces el hombre me sigue preguntando usted que ha hecho, usted porque se robó eso, yo no me he robado nada, entonces yo me pongo a llorar de angustia y entonces el muchacho y un hombre que me agregue verbalmente, era el que estaba recostado en la puerta, él se me sienta en el escritorio de frente y lo tengo de frente y él es el que me agrede verbalmente”, dijo la exniñera.

Durante la diligencia de declaración en la Fiscalía, Marelbys reiteró cómo fue llamada por Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia, para que se acercara hasta el apartamento tras enterarse del hurto y que fue allí por primera vez que algunos investigadores la abordaron para indagar sobre su presunta responsabilidad.