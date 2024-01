La defensa absurda y mentirosa de Laura Sarabia: dice que cuando aceptó en SEMANA que sabía del polígrafo de Marelbys Meza, su respuesta “fue figurativa”

La nueva Laura Sarabia no conoce detalle alguno de lo que sucedió tras la pérdida de la famosa maleta llena de dinero en su casa. “Lo que yo puedo entender es que se adelantaron dos tipos de procedimientos: los actos urgentes y las vulneraciones de seguridad. El día del robo, el capitán mencionó que había unas vulneraciones de mi seguridad porque no se hicieron los estudios de seguridad de las empleadas domésticas y otros protocolos, y me dice que el tema debe pasar a consideraciones del esquema. En ese momento la propia Mary habla de un posible polígrafo. Ella cuenta que un episodio similar le había pasado con el entonces embajador Armando Benedetti y había terminado en una prueba de polígrafo. Mary dijo coloquialmente “yo pedí el polígrafo porque Benedetti me dijo que me echara la culpa para que él no tuviera problemas con su esposa”. Ella en ese momento nos dice que si queremos se puede hacer un polígrafo. El capitán dice que él mirará qué decisiones se toman. Y ahí queda el tema. Quiero aclarar que en la primera denuncia que pone mi esposo, él menciona el tema del polígrafo”, asegura.