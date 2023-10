La dura batalla que enfrenta un soldado con paludismo en el Chocó. Esto dice el Ejército

El soldado Abismael Hernández completa dos días con síntomas similares relacionados con el paludismo, una enfermedad parasitaria que infecta los glóbulos rojos. Sus familiares aseguran que requiere un traslado urgente, que debido a su ubicación no se ha podido realizar y su vida estaría en riesgo.

Dados los síntomas que se presentan a raíz de esta enfermedad, el soldado Hernández requiere un traslado hacia un hospital para poder recibir el tratamiento adecuado, sin embargo, esto no ha sido posible y su condición es delicada.

La senadora María Fernanda Cabal, a través de su cuenta de X (Twitter), aseguró que: “Familiares del soldado Abismael Hernández del Batallón de Operaciones Terrestres No.26 en Chocó, denuncian que está muriendo de paludismo cerca a la vereda Santa Catalina de Catru, la única forma de evacuarlo es en helicóptero, pero Presidencia no lo presta ”.

🆘 #SOS Familiares del soldado Abismael Hernández del Batallón de Operaciones Terrestres No.26 en Chocó, denuncian que está muriendo de paludismo cerca a la vereda Santa Catalina de Catru, la única forma de evacuarlo es en helicóptero pero @infopresidencia no lo presta.…

No obstante, señalaron que este traslado no se ha podido llevar a cabo debido a las condiciones climáticas (lluvias) que se presentan en la zona donde se encuentra el soldado Hernández, lo cual no permite que un helicóptero llegue hasta allí; en caso de hacerlo sin las precauciones necesarias se podrían desatar consecuencias fatales.