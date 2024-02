La embajada de EE. UU. en Colombia sigue con un embajador encargado. Una designación que Biden no ha hecho aún y sigue en standby ¿Por qué?

Desde hace casi dos años, el asesor Francisco Palmieri fue designado por el Gobierno de Estados Unidos como el encargado de negocios de su país en Colombia y quien iba a ocupar el cargo de manera oficial era Elizabeth Manes, quien fue nominada por el presidente, Joe Biden, pero esta decisión aún no se ha ratificado.

La designación tenía que ser aprobada y ratificada por el Senado estadounidense, pero Manes no fue confirmada debido a que el periodo del Legislativo finalizó a principios de 2024 , lo que provocó que el nombramiento fuera devuelto a Biden.

¿Por qué no designaron a Manes?

Las trabas para la designación de la candidata de Biden radicaron en la fuerte oposición por parte del Partido Republicano en la comisión de Relaciones de Exteriores del Senado, al no permitir que se realizara una audiencia para la confirmación de este cargo y devolver la nominación, que fue publicada en la página de la Cámara Alta.

El más fuerte rechazo a su confirmación la hizo el senador de la Florida, Marco Rubio, muy opositor a Biden. En junio del año pasado el republicano había manifestado que no apoyaría su designación, por lo que al no contar con su voto en el Senado no se podía avanzar en esta cuestión.