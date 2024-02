María Antonia Pardo, indignada por Verónica Alcocer. Ex de Agmeth Escaf pide que se digan las “verdades”

“Otro ‘error’ del periodismo colombiano. Al parecer, estos periodistas no entienden que es infinitamente más barato pagar un tiquete en avión comercial a Tokio, que utilizar un avión de las FAC” , indicó inicialmente en su cuenta de X (Twitter).

Luego, agregó: “Si hicieran bien la tarea, entenderían que en realidad los viajes en misión especial que Verónica ha hecho han salido más baratos porque ella no usa esos aviones por temas de austeridad. No los usa porque, aunque son más cómodos, usarlos le cuesta un mundo de plata al país. Sigue la campaña de desinformación y desprestigio”.

“Ese es otro debate. Lo único que pido es que argumenten con hechos y verdades, no valiéndose de información amañada para enredar a incautos. Ese es el tema. No es cierto que los viajes de Verónica hayan salido más caros”, concluyó.

Igualmente, recalcó que las primeras damas, incluida Verónica Alcocer y María Juliana Ruiz, esposa del expresidente Iván Duque, no tienen que dar explicaciones de los viajes que hicieron en representación de Colombia.

“¿Verónica, tras año y medio de Gobierno, ¿cuántas veces ha sido designada embajadora por decretos de este tipo? ¿Ha viajado 10, 20 o 30 veces? Ahí va el dato: 5 veces. ¡Cinco! Algunos dirán que 5 es una cifra exagerada, estrambótica. Otros, en donde me encuentro, vemos la cifra como un número absolutamente normal y cero escandaloso”, sentenció.

La Procuraduría General de la Nación puntualizó que la esposa del mandatario colombiano no puede recibir ningún tipo de viático, ya que no es funcionaria pública del Estado. Asimismo, recalcó que ella no puede hacer esa cantidad de gastos a cargo del erario.