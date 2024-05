Cruda confesión de hombre que asesinó a su esposa cuando dormía: “Había comprado el cuchillo semanas atrás”

La violencia contra la mujer es una de las principales problemáticas que hay en Colombia y cada día prácticamente se conocen nuevos y aterradores casos que tienen como víctimas a las mujeres. Pese al esfuerzo de las autoridades y a las diferentes estrategias que se han implementado, esta situación parece no cambiar y así lo demuestran las cifras.

“Indicó que había comprado el cuchillo semanas atrás, más o menos cuando se enteró de que no quería estar más con él” , dijo la funcionaria.

“Le decía ‘estoy cansada de las humillaciones y los maltratos psicológicos de Leonardo’, que no aguantaba más, pero que le daba miedo dejarlo porque él le daba a entender siempre que si ella no estaba con él, no estaría con nadie más”, señaló la Fiscalía.